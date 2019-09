Née d'une volonté de promouvoir les musiques amplifiées dans une région qui manquait cruellement d'une scène active, l'association drouaise ZOMBI RIOT a pour but de promouvoir et fédérer les acteurs d'une scène trop souvent mise à l'écart, de par l'organisation de concerts et d'évènements en rapport avec la scène locale voire au-delà.

Le 12 Octobre 2019, au sein de la salle « Le Séchoir », l’association passe à la vitesse supérieur en organisant un concert rassemblant Dagoba et Black Bomb A, deux chefs de file de la scène nationale dont la réputation dans et hors des salles de l'hexagone n'est plus à faire. Mugslug, groupe faisant partie du roster de l'association ZR se produira en première partie pour compléter ce tableau riche en décibels.

BLACK BOMB A :

Fier et unique représentant français du Crossover depuis 24 ans, avec à son actif 7 albums, 1 EP et 2 DVDs live, la formation a su bâtir une carrière en constante progression autour de son style indémodable. La recette est d'une efficacité absolue : une section rythmique puissante et groovy, des riffs à décorner les bœufs, le tout chapeauté par deux chants étonnants : tandis que l'un racle les tréfonds des abysses, l'autre frôle la crise d'hystérie.

En pleine tournée dans le cadre de son album éponyme, le groupe fêtera l'anniversaire, jour pour jour, de la sortie de celui-ci à Dreux pour un concert s'annonçant d'ores et déjà dantesque !!!

DAGOBA :

Représentant chevronné du Metal Français depuis 1997, les Marseillais de DAGOBA ont su façonner et exporter celui-ci au-delà de nos frontières (avec notamment un retour en terres japonaises en juin 2019). Inspiré par les grands noms américains des années 90 tels que Pantera, Machine Head et Fear Factory, DAGOBA a rapidement étendu son son furieux avec des éléments sombres, symphoniques et industriels aboutissant à ce qui deviendra leur album le plus puissant à ce jour, Black Nova.

Le Black Nova Tour se prolonge, pour notre plus grand plaisir, et fera halte à Dreux ce 12 Octobre.

MUGSLUG :